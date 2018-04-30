Саджид Джавид стал новым главой МВД Великобритании

Саджид Джавид назначен новым главой МВД Великобритании. Об этом сообщают международные информационные агентства. Джавид сменил на посту Эмбер Радд.
Об отставке Радд стало известно накануне. Причины ухода не уточняются. Британская пресса предполагает, что причиной отставки Радд стал скандал вокруг миграционной политики министерства.
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