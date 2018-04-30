Глава Коми высказался о скандале с "общежитием-казармой"

Глава Республики Коми Сергей Гапликов назвал "недопустимым" поведение директора института в Ухте, который предложил отобрать у студентов в общежитии холодильники и компьютеры и снять комнатные двери. Комментарий главы региона опубликовало агентство FlashNord.

26 апреля один из студентов Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) выложил на YouTube запись разговора директора Индустриального института УГТУ Василия Завьялова с учащимися, проживающими в общежитии. На видео директор, который ранее работал в полиции и Федеральной службе исполнения наказаний, предлагает запретить студентам пользоваться любой техникой. По его мнению, нужно также убрать из комнат всю мебель, кроме кроме кроватей и тумбочек, а также снять двери в комнаты. Завьялов также предложил оборудовать две комнаты: "для приема пищи" и "для самоподготовки и просмотра телепередач". По словам директора, переход общежития на "казарменный режим" связан с профилактикой правонарушений.

На видео Завьялов не раз ссылается на свой опыт работы во ФСИН, утверждая, что студенты должны выполнять его распоряжения так же, как выполняли заключенные.

После публикации видео Завьялов извинился перед студентами. В настоящее время конфликт урегулирован, сообщает агентство "Комиинформ".