Макрон – президенту Ирана: "ядерную сделку" надо сохранить, но дополнить

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за сохранение в силе так называемой "ядерной сделки" с Ираном, однако призывает к переговорам о ее расширении за счет трех "необходимых дополнительных тем", в числе которых баллистическая программа Тегерана, региональные кризисы на Ближнем Востоке и контроль за иранской ядерной программой после 2025 года.

Об этом Макрон сказал в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани. Согласно официальному сообщению Елисейского дворца, разговор состоялся в воскресенье, лидеры говорили более часа.

Тема соглашения по вопросу об иранской ядерной программе, заключенного мировыми державами с Тегераном в 2015 году, стала вновь актуальной в последние недели, после того, как Соединенные Штаты дали понять, что могут выйти из договора.

Ядерную программу Ирана Макрон обсудил по телефону и с президентом России Владимиром Путиным – их разговор состоялся в понедельник. Пресс-служба Кремля утверждает, что "президенты России и Франции высказались за сохранение" договора с Ираном и "его неукоснительное выполнение". Официальное сообщение французской стороны об этом разговоре пока не опубликовано.

Ранее лидеры Великобритании, Франции и Германии по итогам телефонных переговоров между ними согласились с тем, что действующее ныне ядерное соглашение с Ираном является лучшим средством, чтобы не допустить превращения Ирана в обладателя ядерного оружия. Все трое при этом согласились, что действующее соглашение, возможно, нуждается в дополнении, в частности, по вопросу о баллистических ракетах.