Иранские власти заблокировали мессенджер Telegram, сообщило агентство Reuters со ссылкой на иранские СМИ. Государственное телевидение Ирана объявило, что решение о запрете продиктовано "интересами национальной безопасности".

Рассмотрев жалобы, поступающие от иранских граждан на мессенджер Telegram и исходя из интересов национальной безопасности, иранские власти заблокировали работу этого приложения, объявил иранский государственный телеканал.

О запрете сообщило также агентство Mizanonline, отражающее точку зрения правоохранительных и законодательных органов Ирана. Информацию передало и полуофициальное агентство Fars. Ранее в апреле, иранские власти ввели запрет на использование иностранных мессенджеров чиновниками государственных учреждений. Тем не менее, многие служащие продолжали пользоваться мессенджерами.