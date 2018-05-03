Если завтра война. Зачем российская армия получает ржавые "консервы"

Радио Свобода продолжает серию публикаций о том, как на фоне колоссальных расходов на оборонную промышленность (около 3 триллионов рублей ежегодно в последние несколько лет, впятеро больше, чем финансирование образования) на самом деле происходит перевооружение российской армии. В материале "Боевая могила пехоты". Российская армия модернизирует антиквариат" речь шла намеченной массовой модернизации откровенной устаревшей автобронетехники советского образца и советских лет выпусков. Теперь попытаемся разобраться, для чего это нужно: многие лихорадочные действия военного руководства России напоминают подготовку к большой войне.

С какой целью запланировано необычайно масштабное пополнение бригад и дивизий как бы модернизированными образцами бронемашин ещё глубоко советской выделки, которые несколько десятилетий ржавели на базах хранения вооружений? Сами генералы прямого и внятного ответа на сей счет не дают, лишь намекая, что из-за сложной международной обстановки Сухопутным войскам РФ требуется больше и больше таких "железяк", но промышленность за нуждами армии не поспевает, вот и приходится прибегать к реанимации антиквариата…

Примерно такое объяснение и даёт еженедельник "Военно-промышленный курьер", фактически выражающий позицию ряда высших чиновников военного ведомства и ВПК. "Растущая в мире напряженность, военные приготовления НАТО у наших границ, – пишет издание, – требуют усиления и перевооружения Сухопутных войск России в предельно сжатые сроки". Поэтому, мол, "исходя из соображения экономии времени и средств, Министерство обороны России приняло решение перевооружить части и соединения СВ не только новейшей современной техникой, но и старыми машинами, прошедшими глубокую модернизацию". Правда, уже существующие части и соединения Сухопутных войск в этом модернизированном хламе не нуждаются хотя бы потому, что оснащены техникой, если уж и не совсем новейшей, то уж точно куда лучшей, чем БМП-1. Во всяком случае, если верить главкому Сухопутных войск генерал-полковнику Олегу Салюкову, части постоянной готовности переоснащаются машинами БМП-3, БТР-82А и модернизированными БМП-2 с боевым отделением "Бережок". При этом, уверял генерал, достигнут уровень обеспеченности Сухопутных войск современным вооружением более чем на 42 процента.

Почти тот же самый процент вполне официально приведён и в сообщении Министерства обороны от 5 августа 2017 года: "Вооружение и военная техника Западного военного округа уже на 45% состоит из современнейших образцов нового поколения". Конечно, ещё вопрос, что именно называют "современнейшими образцами", а что – относят не к вполне современным. Но очевидно, что 55-58 процентов техники Сухопутных войск всё же относят не к вполне современной. Однако её замена на ещё более древнюю, пусть и с другими модулями вооружения, выглядела бы странно. Отгадка, по всей видимости, в том, что с 2014 года пошло стремительное и масштабное развёртывание на западном направлении всё новых и новых частей и соединений, в дополнение к уже имеющимся.

Выдумыванием по этому поводу какой-то особо экзотической аргументацией в Кремле и министерстве обороны себя не утруждали. Сначала говорилось про связь с тревожными событиями на юго-востоке Украины, в связи с чем якобы и необходимо обеспечить прикрытие западных границ. Как сообщал "военно-патриотический" ресурс "Почта полевая" (принадлежит ЗАО "Воин-Сервис XXI"), "в 2014 г. у нас появилась на западе угроза совершенно реальная – Украина". С российской стороны граница с Украиной тогда была якобы "открыта настежь", но "к прямому военному противостоянию с Украиной Россия была совершенно не готова". Потому "части ВС Украины могли бы беспрепятственно доехать почти до Москвы, не встречая на своем пути частей ВС РФ"! Следуя этой логике "противостояния украинской агрессии", МО пришлось в спешном порядке на границе с Украиной формировать 20-ю армия со штабом в Воронеже. Концепция, конечно, фантасмагорическая, но всё же показательно, что прямая связь между созданием (точнее, переброской) 20-й армии с украинскими событиями не только не скрывалась, но всячески подчёркивалась. В частности, открыто писалось, что штабу новой 20-й армии "предстояло управлять спешно создаваемой тогда на границе с Украиной группировкой из нескольких переброшенных и развернутых вновь бригад, которые должны были дислоцироваться в этом регионе постоянно". Бросая ретроспективный взгляд на события в Донбассе, ныне можно уже и не гадать, чем и где именно "предстояло управлять", что это была за "спешно создаваемая" группировка, чем она занималась и каков был результат её деятельности. Впрочем, позже эту передислокацию аргументировали несколько более дипломатично: необходимостью "координации соединений с тяжелой техникой на границе с Украиной".

Поскольку поход полков ВСУ на Москву существовал лишь в воображении "соловьёв Генштаба", то тему "украинской угрозы" вскоре предпочли не упоминать. Однако заговорили про агрессивные происки блока НАТО, который очень уж энергично, по мнению Шойгу и его генералов, стал разминать мускулы: вот, мол, именно в связи с этой угрозой на западном стратегическом направлении новые дивизии и бригады и развёртываются, опять-таки в лихорадочном темпе – как перед 1941 годом… Как рассказал на селекторном совещании 4 мая 2016 года Сергей Шойгу, "министерство обороны принимает ряд мер противодействия наращиванию сил НАТО в непосредственной близости от российских границ". В августе 2017 года он же уверял, что "действия наших западных коллег ведут к разрушению системы безопасности в мире" и потому "вынуждают нас применять меры реагирования, в первую очередь на Западном стратегическом направлении". В декабре того же 2017 года Шойгу утверждал, что "с 2012 года численность размещённых военных контингентов НАТО у западных рубежей России увеличилась в три раза", к тому же "НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений у наших границ".

По данным российских СМИ, ещё в ноябре 2014 года в Подмосковье было сформировано управление 1-й гвардейской танковой армии. В свою очередь, необходимость создания этого нового оперативного объединения аргументировали тем, что управление уже упомянутой 20-й гвардейской армии спешно перебросили ближе к границе с Украиной, из Нижнего Новгорода в Воронеж, а свято место пусто не бывает – чем-то надо заполнять. В нынешних Вооружённых силах России эта армия стала первой танковой и девятой – в составе Сухопутных войск. В состав нового объединения включили дислоцированные в Подмосковье 2-ю гвардейскую Таманская мотострелковую дивизию, 4-ю гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию, 27-ю гвардейскую Севастопольскую мотострелковую бригаду, а также расквартированную в Нижегородской области 6-ю танковую бригаду. Штаб армии, как сообщил в июне 2015 года блог Центра анализа стратегий и технологий, находится в подмосковной Баковке. А ещё в том же 2015 году также говорилось о развертывании на западном направлении сразу двух танковых армий.

А пресловутую 20-ю армию, как рассказал ТАСС некий высокопоставленный источник из Генерального штаба, пришлось создавать с нуля, поскольку большая часть ее сил и средств была передана в состав 1-й танковой армии. Согласно данным СМИ, в состав 20-й гвардейской армии входят 144-я и 3-я мотострелковые дивизии, 1-я отдельная гвардейская танковая Уральско-Львовская ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, орденов Суворова и Кутузова добровольческая бригада имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, 236-я артиллерийская бригада, 9-я гвардейская Львовско-Берлинская орденов Богдана Хмельницкого и Красной Звезды бригада управления, а также несколько ракетных и зенитно-ракетных бригад. Так или иначе, но хотя объединение и оставило, как утверждается, большую часть вооружения 1-й танковой армии, и создавалось, как можно предположить, вне рамок ранее утверждённых планов, однако наполнить его части и соединения боевой техникой требовалось согласно штатному расписанию. В первую очередь, бронетехникой: танками, БМП, бронетранспортерами – их откуда-то надо было взять?

Лишь этими двумя армиями дело не ограничилось. Как сообщил в конце ноября 2015 года на заседании коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу, в Южном военном округе (ЮВО) "сформировано более 15 соединений и воинских частей, завершаются мероприятия по формированию еще двух соединений". А в феврале 2016 года "Независимое военное обозрение" подсчитало, что "у нас в последнее время появилось восемь новых оперативных объединений (другими словами, армий), более 25 дивизий […], 15 бригад…".

В сентябре 2016 года начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что министерство обороны формирует новую армию на юго-западном стратегическом направлении. Реальное формирование нового объединения началось в 2017 году, оно получило наименование 8-й гвардейской общевойсковой армии, штаб которой планировали развернуть в Новочеркасске, а её части и соединения подразделения нового объединения будут дислоцироваться в Ростовской и Волгоградской областях.

Дальше – больше. В январе 2016 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что на западном направлении будут сформированы ещё три новые дивизии. Это в дополнение к уже, по словам же Шойгу, созданным с начала 2015 года 30 соединениям и воинским частям. В феврале 2016 года было объявлено о планах создания и развёртывания на Урале новой танковой дивизии, получившей наименование 90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная дивизия. Также, по сведениям военных экспертов, запланировано до конца нынешнего года в составе 58-й общевойсковой армии сформировать две новые мотострелковые дивизии, с появлением которых эта армия станет сильнейшим объединением Вооруженных сил России. В августе же 2017 года Шойгу заявил, что до конца года в Западном военном округе будет сформировано ещё около 20 соединений и воинских частей, "для размещения которых строится порядка 40 военных городков", подчеркнув при этом, что эти мероприятия "синхронизированы с поставками современного вооружения".

В ноябре 2017 года начальник Генштаба генерал армии Герасимов заявил, что приоритетом стало "создание на стратегических направлениях самодостаточных группировок". Затем он перечислил достижения на этом поле. Западный военный округ: "сформировано управление танковой армии, три мотострелковые и одна танковая дивизии, две артиллерийских бригады"; Калининградский особый район – "сформирован армейский корпус"; Южный военный округ – "сформированы общевойсковая армия, две мотострелковые дивизии, ракетная бригада, бригада армейской авиации"; Крым – "создана самодостаточная группировка войск (сил)"; Центральный военный округ – "сформированы танковая дивизия, две мотострелковые и одна зенитная ракетная бригады"; Восточный военный округ – "сформированы армейский корпус, ракетная, артиллерийская, зенитная ракетная бригады, а также бригада армейской авиации". Помимо этого, цитирую Герасимова, в ВДВ, которые "развиваются как основа войск быстрого реагирования", для "повышения их боевых возможностей в десантно-штурмовых соединениях сформированы танковые подразделения".

Иными словами, за последние три года создано множество новых частей и соединений, в первую очередь, на западном стратегическом направлении. Они как раз и оснащаются более современной техникой в приоритетном порядке. Но её в таком значительном количестве – сразу и сейчас – взять просто неоткуда, кроме как за счет изъятия из частей и соединений, так сказать, "второго сорта". Так ведь и "второсортные" нельзя оставлять совсем уж "голыми", их тоже надо оснащать в соответствии со штатным расписанием, пусть уже и техникой далеко не современных образцов и даже просто не новой. А в ряде случаев те же проблемы должны испытывать даже элитные части. Например, 2-я гвардейская Таманская мотострелковая и 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизии в 2008 – 2009 гг. были формально переформированы в бригады, фактически же расформированы. Лишь в мае 2013 года было принято решение о воссоздании этих дивизий, но на полноценное воссоздание из бригады требовались время, техника и кадры, восполнить же штатный состав одним лишь "разграблением", даже и львиной доли, вооружения 20-й армии было невозможно – это тоже всё к тому же вопросу о "вдруг" возникшей потребности в необычайно большом количестве бронетехники.

Проще говоря, дивизий стало больше, но выпускаемого промышленностью нового "железа" на всех не хватает, какие-то части и соединения получают их в приоритетном порядке, но ведь и другие надо наполнять. А чем? Вот и пришлось поскрести по сусекам. Для войск второй линии и боевых действий с партизанскими формированиями, мол, сойдёт.

Только ведь не сойдёт: гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Вернемся к БМП-1 и БМП-2, заслуженно именуемым в войсках "братской могилой пехоты". Любой опытный военный подтвердит, что автобронетехнику, выведенную некогда за штат, даже при этом не списанную, а переданную на консервацию и длительное хранение, – то есть, не разукомплектованную, – возвратить в строй возможно лишь при условии замены двигателей, исчерпавших свой моторесурс. Без этой замены говорить о какой-либо модернизации вообще бессмысленно. Так они же его исчерпали, а менять отработавшие своё двигатели на новые никто и не собирался. По крайней мере, о замене силовой установки и ходовой части речи вообще нет. Как просто нет и такого количества новых двигателей, как нет и стольких новых боевых модулей – с новым же вооружением вкупе с новой аппаратурой управления огнём – это всё тоже ещё надо произвести. Но никакое, даже самое кардинальное, улучшение огневых возможностей не сделает "обновлённую" технику на базе БМП-1 или БМП-2 более современной: древние бронекорпуса этих "алюминиевых танков", легко прошиваемые пулями крупнокалиберных пулемётов (а то и бронебойными пулями винтовочных калибров) и совершенно не защищающие от мин, никто менять не собирается, а значит, на поле боя их ждёт всё та же судьба – будут гореть как спички. Оправдывая свой имидж "братской могилы пехоты". Вся эта затеянная "модернизация" старых БМП точно копирует "модернизацию" стрелкового вооружения русской армии начала 1850-х годов: та же мотивация, та же аргументация и, скорее всего, аналогичные результаты и последствия.

Но есть и другой аспект. Если "железяки", положим, в теории ещё можно настрогать или взять ржавые "консервы" с баз хранения, то из кого комплектовать пресловутые новые части и соединения: демографическую ситуацию в стране пока не в состоянии изменить ни Путин, ни Шойгу. Эту проблему пытаются решать переливанием из пустого в порожнее. Например, переводом на западное направление войск из других регионов. Что, оказывается, не снимает остроты вопроса нехватки командных кадров звена комвзвода – комроты. В связи с этим в нынешнем году Министерство обороны РФ провело ускоренный выпуск общевойсковых офицеров: курсанты общевойсковых военных училищ получили лейтенантские погоны не в июне, как это всегда традиционно было, а уже в первой половине апреля! Формально это объяснили сокращением учебной программы в вузах Сухопутных войск с пяти до четырех лет, потому звания лейтенантов получили сразу те, кто учился последний год по пятилетней программе, и те, кто учился четвертый год уже по четырехлетнему циклу. По данным газеты "Известия", всего в апреле 2018 года из училищ Сухопутных войск выпущено "около 2 тыс. офицеров – примерно в три раза больше, чем годом ранее", поскольку, по словам экспертов, "армии срочно понадобились лейтенанты, чтобы укомплектовать должности во вновь создаваемых частях".

Эти данные подтверждают и дальневосточные СМИ, сообщившие, что подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота в середине апреля получили пополнение в лице молодых лейтенантов "на полгода раньше обычного". Причём новоиспеченные офицеры, получив новенькие погоны, были отправлены в войска буквально сразу же с парадного плаца – даже не отгуляв положенного отпуска. По данным владивостокского издания, это же касалось выпускников военных вузов не только сухопутных, но и авиационных специальностей. Примечательно, что свой материал это дальневосточное издание оснастило весьма красноречивым заголовком: "Будет ли война: ВС Приморья приведены в состояние боевой готовности. ТОФ готовится к военным действиям?".

Напомню, что в последний раз такие спешные досрочные выпуски лейтенантов-мотострелков и танкистов имели место в 1999 и 2000 годах, когда воюющей в Чечне армии срочно понадобилось заполнить чрезмерно быстро освобождающиеся вакансии командиров взводов. А до того курсантам военных училищ досрочно присваивали звания лишь в 1941 – 1943 гг., когда свежеиспеченных командиров спешно бросали на фронт для заполнения самой выбиваемой категории командных кадров – взводов, рот и батарей.

Отсюда уже и новые вопросы. Раз и новые дивизии и бригады на западном стратегическом направлении возникают, как пишет один эксперт, "просто в лихорадочном темпе. Как перед 1941 годом", а для насыщения этих новых формирований столь же ускоренно стали выпускать новых общевойсковых лейтенантов, раз подняли тему реанимации автобронетанкового антиквариата, значит, по расчетам российского Генштаба, скоро намечается большая континентальная война? Чем на ней собираются воевать, по крайней мере, на земле, стало чуть более ясно. А вот вопрос, с кем и где, условно пока открыт. Впрочем, не исключено, что вся эта история в части "модернизации" железного хлама – просто очередная банальная афера по распилу бюджетных средств.