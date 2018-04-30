Порошенко объявил, что Украина получила ракеты Javelin

Президент Украины подтвердил получение вооружёнными силами страны противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin. Пётр Порошенко объявил об этом вечером 30 апреля. По его словам, получение нового оружия "значительно укрепило" боеспособность армии и безопасность государства. Как сообщает "Украинская правда", президент Порошенко заявил, что украинские специалисты "продолжают работать над укреплением оборонного потенциала с целью отпора российской агрессии".

Ранее в Госдепартаменте США подтвердили, что Вашингтон уже поставил на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В декабре 2017 года в Государственном департаменте США заявили, что Вашингтон предоставит Украине "усиленные оборонительные возможности". В Кремле в ответ на решение США пригрозили кровопролитием на Донбассе, отмечается в публикации "Украинской правды".

Общая стоимость оборонного пакета составит 47 миллионов долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Украина передавала США весь перечень вооружения, который хотела бы получить. Речь идет о предоставлении средств воздушной разведки, противотанковых систем, систем радиоэлектронной борьбы.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что оружие, которое США предоставит Украине, будет использоваться только в случае провокаций со стороны боевиков, но не для эскалации конфликта на Донбассе.