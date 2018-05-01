Трамп отложил применение санкций к экспортерам стали и алюминия

Президент США Трамп отложил до 1-го июня применение штрафных санкций к производителям стали и алюминия из Европейского союза, Мексики и Канады. Пошлины на их продукцию поднимутся после этой даты только в том случае, если стороны не смогут прийти к новым торговым соглашениям.

Согласно заявлению, распространенному Белым домом в понедельник вечером, Соединенные Штаты уже заключили базовые договоренности такого рода с Аргентиной, Австралией и Бразилией. Их окончательные детали будут объявлены в ближайшее время.

”Администрация пытается добиться от торговых партнеров добровольного ограничения экспорта и реэкспорта стали и алюминия с целью защитить национальные интересы Америки”, – говорится в заявлении. В понедельник Белый дом сообщил, что Южная Корея, согласившаяся урезать экспорт стали в США на 30%, получила бессрочную гарантию о неприменении к ней санкций.

Администрация Трампа предлагает облагать импорт стали 25-процентной пошлиной, а импорт алюминия – 10-процентной. Евросоюз угрожает в ответ поднять тарифы на брендовые американские товары, такие, как мотоциклы ”Харли-Дэвидсон” и кентуккский бурбон.

Сталь и алюминий являются также важными составными переговоров Соединенных Штатов с Мексикой и Канадой о пересмотре Договора о зоне свободной торговли в Северной Америке НАФТА. Канада является крупнейшим экспортером стали в США.