Умер итальянский литературовед и переводчик Витторио Страда

В Венеции в возрасте 88 лет скончался итальянский литературовед, историк и переводчик Витторио Страда. Он получил известность как специалист по русской литературе и культуре советского периода. По данным итальянских СМИ, причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Витторио Страда родился в 1929 году в Милане, где окончил гимназию и учился в университете. Его научным руководителем стал известный итальянский философ Антонио Банфи. Он позднее ходатайствовал о том, чтобы его ученика приняли в аспирантуру Московского государственного университета.

Страда выучил русский язык и перевел на итальянский повесть Виктора Некрасова "В родном городе", а также ряд научных и философских публикаций. В 50-е и 60-е годы он несколько раз посещал СССР, поддерживал контакты с писателями, в частности с Евгением Евтушенко и Борисом Пастернаком.

Страда неоднократно принимал в Италии советских литературных деятелей. Под его редакцией издательство Джулио Эйнауди опубликовало произведения Аксенова, Булгакова, Солженицына, Пастернака и многих других писателей и поэтов.

В постсоветский период Витторио Страда несколько лет возглавлял Итальянский институт культуры в Москве, сотрудничал с журналом "Вопросы философии" и другими российскими изданиями. Он удостоился премий имени Сахарова и Лихачева.