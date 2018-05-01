Активисты НОД устроили драку на фестивале в Сахаровском центре

В Москве члены "Национально-освободительного движения" (НОД) устроили потасовку в Сахаровском центре, где проходит ежегодный международный фестиваль "Муза непокорных". Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на очевидца.

Участница фестиваля рассказала, что на мероприятие пришли около 30 человек, которых она назвала провокаторами. Двое полицейских, охранявших здание, не стали вмешиваться в конфликт.

Ранее на сайте движения "Новороссия" был опубликован призыв к так называемым "ветеранам Донбасса", провести "профилактическую беседу" с участниками фестиваля "о недопущении антирусской и экстремистской пропаганды на территории России".

VI международный фестиваль "Муза непокорных" проходит под девизом "Смелое искусство". Это мероприятие традиционно посвящено протестному движению в России.