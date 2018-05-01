Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Активисты НОД устроили драку на фестивале в Сахаровском центре

Сахаровский центр после нападения "Ветеранов Донбасса", архивное фото

В Москве члены "Национально-освободительного движения" (НОД) устроили потасовку в Сахаровском центре, где проходит ежегодный международный фестиваль "Муза непокорных". Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на очевидца.

Участница фестиваля рассказала, что на мероприятие пришли около 30 человек, которых она назвала провокаторами. Двое полицейских, охранявших здание, не стали вмешиваться в конфликт.

Ранее на сайте движения "Новороссия" был опубликован призыв к так называемым "ветеранам Донбасса", провести "профилактическую беседу" с участниками фестиваля "о недопущении антирусской и экстремистской пропаганды на территории России".

VI международный фестиваль "Муза непокорных" проходит под девизом "Смелое искусство". Это мероприятие традиционно посвящено протестному движению в России.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG