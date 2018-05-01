NYT: спецпрокурор США направил вопросы адвокатам Трапма

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предоставил адвокатам Дональда Трампа более 40 вопросов, связаных с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом сообщает газета The New York Times, в распоряжение которой попали вопросы.

Первая категория вопросов касается отношений Трампа с его бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном, сообщает издание. Уточняется, что Мюллер хочет выяснить, что именно знал Трамп о звонках Флинна тогдашнему послу России в США Сергею Кисляку.

Вторая часть вопросов связаны с бывшим главой ФБР Джеймсом Коми. The New York Times утверждает, что спецпрокурор хочет знать детали встреч и телефонных разговоров президента и руководителем ФБР.

Несколько вопросов касаются бывшего генпрокурора США Джеффа Сешнса. Мюллера, в частности, интересует отношение Трампа у самоотводу Сешнса от расследования так называемого "российского дела".

Остальные вопросы, по данным газеты, касаются предполагаемого сговора с Россией в рамках предвыборной кампании 2016 года. Мюллера интересует встреча сына президента США Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой, характер его отношений с братьями Агаларовами, а также детали поездки Трампа в Москву в 2013 году.

Помимо прочего, спецпрокурор хочет выяснить, какого мнения во время предвыборной кампании придерживался Трамп по вопросу антироссийских санкций, поставок оружия на Украину и не обсуждал ли с кем-либо возможную встречу с президентом России Владимиром Путина.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва свою причастность к выборам в других государствах категорически отвергает.

