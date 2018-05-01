Казначея Ватикана обвиняют в сексуальных домогательствах

Казначей Ватикана австралиец Джордж Пелл предстанет перед судом присяжных по обвинениям в совершении преступлений сексуального характера.

По итогам предварительных слушаний суд Мельбурна снял с кардинала часть обвинений. Однако судья сочла доводы обвинения достаточными для судебного разбирательства. Пелл свою вину категорически отрицает.

Пелла называют третьим лицом в иерархии Римско-католической церкви. В июне прошлого года его обвинили в педофилии. Тогда кардинал взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться в Австралию. Он заявил, что намерен лично прийти в суд.

По итогам предварительных слушаний городской суд Мельбурна снял с кардинала часть обвинений, но счел доводы следствия достаточными для дальнейшего разбирательства. Сам Пелл категорически отрицает свою вину. Его называют третьим лицом в иерархии Римско-католической церкви. Обвинения в педофилии против кардинала были выдвинуты в июне прошлого года. Тогда Джордж Пелл взял бессрочный отпуск в Ватикане, чтобы вернуться на родину. Он заявил, что намерен лично явиться на суд и "очистить свое доброе имя".

В Ватикане подтвердили, что Святой Престол принял к сведению решение суда Австралии. В заявлении также говорится, что отпуск кардинала остается в силе.

