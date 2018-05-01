СМИ: Германия хочет вернуть детей сторонников ИГ

Правительство Германии намерено вернуть в страну детей уехавших сторонниц террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает газета Bild am Sonntag со ссылкой на распоряжение министерства внутренних дел. После возвращения и так называемой "дерадикализации" детей передадут под опеку родственникам или социальным ведомствам.

По данным Bild am Sonntag, в районах боевых действий в Сирии и Ираке находятся по меньшей мере 270 женщин с детьми, обладающих паспортами ФРГ.

В общей сложности ИГ и другие радикальные группировки в Сирии и Ираке поддержали 980 германских исламистов. Из них 170 человек были убиты. Треть уехавших вернулись в Германию.

В конце прошлого года о возможном возвращении женщин и несовершеннолетних из Сирии и Ирака сообщил глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен. Об этом напоминает Deutsche Welle. По словам Масена, дети из районов, подконтрольных "Исламскому государству", могут быть сильно радикализованы и могут представлять опасность для Германии.