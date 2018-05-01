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Сайт Росприроднадзора взломан хакерами в поддержку Telegram

Сайт Росприроднадзора, а также сайты второго уровня оказались взломаными хакерами в поддержку Telegram и свободного интернета. Первыми на взлом обратили внимание корреспонденты саратовского информагентства "Свободные новости".

Первоначально, при заходе на официальный сайт Росприроднадзора появлялась картинка с мультипликационным изображением Роскомнадзора, который пытается сжечь интернет с помощью блокировок, тогда как рядом находится придуманный основателем Telegram и соцсети ВКонтакте Павлом Дуровым персонаж собака-маскот с символикой мессенджера и пускает бумажные самолетики.

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