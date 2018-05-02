США рассмотрят заявления от участников каравана мигрантов

Администрация президента США Дональда Трампа, отступив от прежней позиции, решила принять заявления о предоставлении политического убежища от участников миграционного каравана, прошедшего от Гватемалы через всю Мексику до американской границы. Во вторник 25 из 150 мигрантов были препровождены в Сан-Диего, чтобы начать процесс оформления документов.

Белый дом угрожал Мексике акциями возмездия, если она не остановит продвижение каравана, разместил в пограничной полосе части Национальной гвардии и неоднократно заявлял, что участники каравана, в основном, женщины и дети, представляют угрозу национальной безопасности США. В конце концов, однако, администрация признала, что в соответствии с американским и международным законодательством она не вправе запретить иностранным гражданам просить о предоставлении убежища.

Тем не менее, Белый дом продолжает настаивать на общем ужесточении иммиграционной политики и добивается от Конгресса предоставления финансирования на строительство заграждений на американо-мексиканской границе. “У нас должны быть границы. Без границ мы не можем быть государством“, - заявил Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари. Администрация США заявляет, что большое число просителей убежища после первого собеседования исчезает, и вместо того, чтобы явиться на следующее слушание, сливается с огромной массой незаконных мигрантов, уже осевших в стране.