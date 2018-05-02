Президент Грузии призвал проявлять выдержку в отношении России

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подверг критике правительство страны по внутренним вопросам и призвал придерживаться так называемой "политики стратегической толерантности" в отношениях с Россией, которые остаются напряженными спустя десятилетие после войны 2008 года.

В своей ежегодной речи в парламенте 2 мая Маргвелашвили сказал, что такая политика "важна для Грузии в нынешних условиях". Он высказал предположение, что Москва может искать предлог для нового конфликта. Грузия должна следить за любыми российскими провокациями и делать все возможное, чтобы не дать России возможность применить силу, сказал Маргвелашвили.

В своем обращении Маргвелашвили обвинил правительство в монополизации власти и попытке "уничтожить политический класс в Грузии" во время парламентских выборов в 2016 году. По его словам, выборы 2016 года были "преднамеренной попыткой" ослабить политические партии в качестве основных игроков в политическом пространстве. Маргвелашвили отметил, что "никаких шагов по укреплению политической оппозиции не предпринималось".

Маргвелашвили также критиковал службы безопасности. Он заявил, что грузины, которые совершили "насилие над обычными людьми, в настоящее время работают в прокуратуре и правоохранительных органах".

Грузия и Россия разорвали дипломатические отношения после августовской войны 2008 года, в ходе которой российские войска вошли в Грузию. Россия признала Южную Осетию и еще один сепаратистский регион, Абхазию, как независимые государства. Эта война значительно укрепила связи Тбилиси с Западом. Почти все страны мира признают Абхазию и Южную Осетию в составе Грузии.

Маргвелашвили и правительство премьер-министра Георгия Квирикашвили часто конфликтуют, поскольку после конституционной реформы 2013 года в Грузии премьер-министр обладает большей властью, чем президент.