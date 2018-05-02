В акваторию Черного моря вошли корабли НАТО

В акваторию Черного моря вошли военные корабли НАТО, в их числе британский ракетный эсминец, фрегаты Испании, Турции, Германии, Греции, Румынии и Болгарии. Как сообщили в морском командовании НАТО, корабли направляются на учения в Эгейское море.

В этом году корабли НАТО несколько раз заходили в Черное море. В частности, в феврале эсминцы США, оснащенные крылатыми ракетами "Томагавк", провели там артиллерийские стрельбы. Москва тогда заявила, что корабли "провоцируют Россию".