Президент РСЕ/РС: "Преследования журналистов должны прекратиться"

Президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС) Томас Кент назвал "непостижимым преступлением" гибель журналистов во время теракта в столице Афганистана Кабуле. Он выразил соболезнования родным и близким погибших, в числе которых были сотрудники Афганской службы РСЕ/РС.

Накануне Всемирного дня свободы печати Кент заявил о необходимости остановить преследования журналистов. Он отметил, что сотрудники Радио Свободная Европа/Радио Свобода продолжают сталкиваться с нападениями, угрозами и давлением со стороны властей в Пакистане, России, Украине, Иране и других странах.

30 апреля в правительственном квартале Кабула произошел теракт. Первый взрыв совершил смертник, ехавший на мотоцикле. Когда на место происшествия прибыли спасатели и журналисты, самоподрыв совершил еще один боевик. Жертвами теракта стали 29 человек, в их числе девять журналистов. В частности, погибли двое репортеров Афганской службы РСЕ/РС Абадулла Хананзай и Сабауун Какар. Журналистка Маххарам Дурани, которая также погибла при взрыве, должна была приступить к работе на Радио Свобода 15 мая.

Ответственность за нападение 30 апреля в Кабуле взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".