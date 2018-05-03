Россия впервые за 20 лет урезала военные расходы

В 2017 году Россия потратила на военные нужды 3,9 триллиона рублей, что на 17 процентов меньше, чем годом ранее. Это первое сокращение оборонного бюджета России с 1998 года. Такой вывод делает Стокгольмский еждународный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Россия в соответствии с государственной программой вооружения тратила в последнеее время очень большие средства на модернизацию вооруженных сил, и эта цель остается приоритетной, но ухудшение экономической конъюнктуры под воздействием падающих цен на нефть и западных санкций резко осложнило поддержание военного бюджета на столь высоком уровне, отметил ведущий аналитик организации Симон Веземан.

По его словам, Россия оттягивала сокращение военных расходов так долго, как могла, и пошла на этот шаг только после того, как была урезана большая часть других статей бюджета. По сравнению с 2016 годом Россия снизила военные расходы на 20 процентов, до 66,3 миллиарда долларов.

Веземан признал создание Россией нового типа беспилотников и гиперзвукового ядерного оружия, но добавил, что многие другие программы вооружений были приостановлены или вообще свернуты.

Данные SIPRI показывают, что страны Центральной Европы, напуганные наращиванием военного потенциала России, в 2017 году увеличили свои расходы на оборону на 12 процентов. Румыния, например, увеличила военный бюджет на 50 процентов. Саудовская Аравия год назад обошла Россию по величине военного бюджета и стала третьей в мире страной по этому показателю после США и Китая. Военные расходы США по-прежнему составляют 35 процентов от общемировых или 610 миллиардов долларов.