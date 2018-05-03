СМИ: Путин возможно откажется от проезда кортежа в день инаугурации

Инаугурация президента Владимира Путина 7 мая может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с организацией подготовки мероприятия. Причины возможного отказа от проезда кортежа он не уточнил.

Ранее предполагалось, что Путин приедет на инаугурацию на новом российском лимузине, созданном для него в рамках проекта "Кортеж".

Окончательный сценарий инаугурации ещё не утвержден. По информации СМИ, программу мероприятия планируется согласовать в ближайшее время.

На прошлых инаугурациях Путин добирался до Кремля на автомобиле в сопровождении почетного эскорта Федеральной службы охраны (ФСО).

Инаугурация президента России пройдет 7 мая. Владимир Путин прибудет в Кремль и произнесет текст присяги.

7 мая 2000 года, Путин впервые вступил в должность президента России. Спустя 4 года, 7 мая 2004 года, состоялась инаугурация Путина на второй президентский срок. 7 мая 2012 года, Владимир Путин вступил в должность президента в третий раз, проехав в Кремль по пустой Москве. Накануне на Болотной площади в Москве произошли столкновения полиции с участниками мирной акции протеста "Марша миллионов". По так называемому "Болотному делу" были осуждены более 30 человек.