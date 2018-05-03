Бывший мэр Нью-Йорка и кандидат в президенты США Руди Джулиани, недавно ставший одним из юристов президента Дональда Трампа, заявил в интервью Fox News, что Трамп вернул своему адвокату Майклу Коэну 130 тысяч долларов, которые тот выплатил порноактрисе Сторми Дэниелс всего за несколько дней до президентских выборов в 2016 году.

Заявление Джулиани прямо противоречит словам Коэна, который утверждал, что заплатил Дэниелс из своих средств, и самого Трампа, который в начале апреля заявил журналистам, что ничего не знает о выплате порноактрисе каких-либо денег.

Коэн заплатил Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) за молчание о ее связи с Трампом, которая якобы имела место в 2006 году. Сам Трамп отрицает сексуальную связь с порноактрисой.

По словам Джулиани, Трамп знал о договоренности Коэна с Дэниелс, но не был посвящен в конкретные детали.

История с выплатой порноактрисе 130 тысяч долларов оказалась в центре внимания после обысков в офисе Коэна, которые провели следователи из команды спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в выборы президента США. Трамп назвал обыски "охотой на ведьм". Дэниелс в последнее время добивается через суд расторжения договоренности о неразглашении, за которую она получила 130 тысяч долларов. Кроме того, она подала на Трампа в суд из-за его твитов о ней, обвинив его в оскорблении чести и достоинства.