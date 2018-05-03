СК назначил дополнительные экспертизы по делу о пожаре в Кемерове

Следственный комитет России назначил дополнительные экспертизы в рамках расследования дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, жертвами которого, по последним официальным данным, стали 60 человек.

В сообщении на сайте ведомства отмечается, что сложные экспертизы, в том числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая и по изъятым видеозаписям назначены по результатам недавней встречи с потерпевшими. Их проведут в лабораториях Москвы, Омска и Санкт-Петербурга.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, на полное расследование понадобится несколько месяцев. Родственников погибших регулярно знакомят с его результатами, опрашивают и привлекают к судам в качестве свидетелей. Одно из последних заседаний проходило по делу начальника пожарного звена Сергея Генина, обвиняемого в халатности. Он вины не признал. Всего по делу о пожаре в "Зимней вишне" под стражей находятся 8 человек.

Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Большинство погибших – дети.

Сегодня 40 дней со дня трагедии. У здания торгового центра горы цветов и мягких игрушек аккуратно прикрыты полиэтиленом, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалий". У народного мемориала погибшим по-прежнему дежурят волонтеры.

Согласно опросу социологов "Левада-центра", 41 процент россиян по сей день не верит в объективные результаты расследования. И считает, что жертв от пожара было гораздо больше.