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В Орле будут судить участковую, не предотвратившую убийство

Домашнее насилие, иллюстративное фото

Орловская прокуратура утвердила обвинение в отношении бывшей участковой Натальи Башкатовой, которая не предприняла мер по спасению женщины, до смерти избитой знакомым. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правозащитной организации "Зона права".

Башкатова предстанет перед судом по делу о халатности.

По версии следствия, 17 ноября 2016 года жительница Орла Яна Савчук сообщила в полицию, что ей угрожает Андрей Бочков, с котором она ранее состояла в близких отношениях. По вызову приехала старший участковый Наталья Башкатова.

Следователи выяснили, что сотрудница полиции открыто выражала желание как можно скорее уехать, хотя знала о судимости Бочкова и о том, что он может представлять опасность. Она приняла заявление Савчук, при этом добавив: "Если вас убьют, мы обязательно выедем, труп опишем, не переживайте!"

Через пять минут после отъезда полиции Андрей Бочков убил Яну Савчук. В мае 2017 года его осудили за это на 13 лет колонии и обязали выплатить компенсацию отцу погибшей.

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