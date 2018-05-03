В Петербурге арестовали двоих задержанных на шествии 1 мая

Суд в Петербурге арестовал двоих и оштрафовал одного участника согласованного с властями первомайского "Марша в защиту Петербурга". Об этом у себя в Фейсбуке написал депутат Борис Вишневский.

Активистов Марию Кожеватову, Максима Разметова и Вадима Чарушева, которые шли с флагами различных государств, признали виновными в нарушении порядка проведения акции и неповиновении полиции.

При этом Разметова арестовали на 27 суток. Ранее сообщалось, что на шествии он нес флаги Евросоюза и Грузии. Кожеватовой назначили 7 суток ареста. Вишневский пишет, что у нее был флаг партии "Яблоко" с сине-желтым лоскутом. Судья сочла, что активистка принимала участие в несогласованной демонстрации "В поддержку мирной России и сотрудничества со странами Запада".

1 мая на шествии в Петербурге было задержано 10 человек, которые шли в составе антивоенной колонны.