Нижегородцы перекрыли дорогу фурой из-за счетов за ЖКХ

Жители двух районов Нижнего Новгорода перекрыли дорогу грузовиком из-за дополнительных счетов за отопление. Горожанам пришли платежки с требованием оплатить до 12 000 рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщает издание НН.ru.
Митинг проходит перед зданием местной коммунальной компании. На нем присутствует около 300 человек. Нижегородцы требуют объяснить, почему они должны доплатить такие суммы за отопление. Горожане собираются провести новую акцию протеста 7 мая. По информации агентства "Интерфакс", грузовик просто остановился перед митингующими и перекрытия дороги автотранспортом не было.
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