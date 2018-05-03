Нижегородцы перекрыли дорогу фурой из-за счетов за ЖКХ

Жители двух районов Нижнего Новгорода перекрыли дорогу грузовиком из-за дополнительных счетов за отопление. Горожанам пришли платежки с требованием оплатить до 12 000 рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщает издание НН.ru.

​Митинг проходит перед зданием местной коммунальной компании. На нем присутствует около 300 человек. Нижегородцы требуют объяснить, почему они должны доплатить такие суммы за отопление. Горожане собираются провести новую акцию протеста 7 мая. По информации агентства "Интерфакс", грузовик просто остановился перед митингующими и перекрытия дороги автотранспортом не было.