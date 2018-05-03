Миссия США при ОБСЕ: Россия препятствует мониторингу в Донбассе

Россия блокирует расширение миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на российско-украинской границе. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан. По его словам, из-за этого наблюдатели не смогут определить, в какой степени Россия участвует в конфликте в Донбассе и поддерживает вооруженных сепаратистов.

В заявлении представителя США подчеркивается, что мониторинг границы не менее важен, чем наблюдение за соблюдением режима прекращения огня. По словам Гарри Камиана, большая часть границы находится под контролем сепаратистов, в то время как наблюдатели имеют доступ только к нескольким сотням метров пограничной территории. Временный поверенный в делах США при ОБСЕ отметил, что действия России в очередной раз доказывают, что Москва не стремится выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей.

Так называемые "ДНР" и "ЛНР" были провозглашены весной 2014 года после захвата пророссийскими сепаратистами госучреждений в Донецке и Луганске. Они удерживают контроль над частью территорий Донецкой и Луганской областей. Украина заявляет, что эти территории оккупированы Россией. После начала конфликта США ввели против России санкции. Позднее санкционные списки неоднократно расширялись, ограничения также ввели другие западные страны. Москва участие в войне в Донбассе отрицает.