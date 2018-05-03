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Министерство финансов РФ предложило ввести налог для самозанятых

Налоговая декларация (архивное фото)

Министерство финансов России предложило ввести подоходный налог для самозанятых граждан. Об этом сообщил заместитель министра финансов Илья Трунин.

Для тех, кто оказывает услуги физическим лицам, предложено ввести налог в 3 процента; ставку в 6% могут установить для граждан, оказывающих услуги юридическим лицам. По данным агентства РИА Новости, соответствующий законопроект будет опубликован в течение мая, а в 2019 году его введут в пилотном режиме в отдельных регионах России.

Статус "самозанятых" утвердили в России в прошлом году. К этой категории относятся те, кто работают в сфере услуг, но не регистрируются индивидуальными предпринимателями – в частности няни, сиделки, репетиторы, домработницы и частные водители. В настоящее время для самозанятых действуют налоговые каникулы. К началу нынешнего года в России зарегистрировались как самозанятые менее тысячи человек.

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