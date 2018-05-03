Полиция Петербурга подала в суд на "Медиазону" из-за новости про пытки

Управление МВД по Центральному району Санкт-Петербурга подало в суд на онлайн-издание "Медиазона" из-за новости про пытки в отделении из-за новости про пытки в 78-м отделе полиции. Об этом сообщает портал "Медуза".

В заметке, ставшей причиной иска, говорилось о том, что полицейские избивали и пытали задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В МВД утверждают, что провели служебную проверку, но не нашли подтверждения информации, которую приводит "Медиазона". Полиция обвиняет издание в попытке причинить ущерб деловой репутации её сотрудников. Истцы требуют от "Медиазоны" удалить новость.

О пытках и издевательствах в 78-м отделе полиции Петербурга сообщали и другие СМИ. В частности, на применение силы жаловался фотожурналист Давид Френкель. Управление МВД эту информацию отрицает.