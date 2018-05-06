Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Рожденные после СССР

Как пережить победу

Откуда берется враг и кто ответит за государство

Что такое историческая толерантность, откуда берется враг и кто ответит за государство - обсуждаем с преподавателем РГГУ Евгением Савицким, историком Ириной Архангельской, учителем обществознания Алексеем Макаровым и ученицей школы "Интеллектуал" Катей Хомутовой.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 6 мая в пять часов вечера.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

ЕВРОПА ДЛЯ ГРАЖДАН

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG