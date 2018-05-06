Как пережить победу

Что такое историческая толерантность, откуда берется враг и кто ответит за государство - обсуждаем с преподавателем РГГУ Евгением Савицким, историком Ириной Архангельской, учителем обществознания Алексеем Макаровым и ученицей школы "Интеллектуал" Катей Хомутовой.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 6 мая в пять часов вечера.
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