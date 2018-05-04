СМИ: США приостановили финансирование "Белых касок"

США приостановили финансирование сирийской неправительственной организации "Белые каски». Об этом телеканалу CBS сообщили её представители.

Формального уведомления об остановке помощи от Вашингтона "Белые каски" пока не получали. Вопрос финансирования сейчас находится в стадии активного рассмотрения, отмечает CBS. По данным американского телеканала, взнос США составляет около трети бюджета "Белых касок".

Представители сирийской волонтерской организации заявляют, что у них есть экстренный план на ближайшие пару месяцев, но отсутствие финансирования в долгосрочной перспективе вызывает у них тревогу. Глава"Белых касок" Раед Салех рассказал, что ещёв марте американские высокопоставленные чиновники говорили о долгосрочных обязательствах по финансированию организации вплоть до 2020 года.

Правозащитная организация "Белые каски", также известная как Сирийская гражданская оборона, работает в Сирии на территории подконтрольной повстанцамс начала гражданской войны в 2011 году. Она насчитывает около трех тысяч добровольцев. По данным самой организации, ей удалось спасти более 70 тысяч человек.

Именно "Белые каски" сообщили о применении химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля. По данным правозащитников, в результате этой атаки, ответственность на которую они возлагают на сирийские правительственные войска, погибли до 70 мирных жителей. Москва и Дамаск заявили, что химическая атака в Думе была "инсценировкой", и возложили ответственность за это на группу волонтеров "Белые каски".

США, Великобритания и Франция в ответ на предполагаемую химатаку в Думе нанесли ракетные удары по сирийским объектам, где могло производиться химическое оружие.