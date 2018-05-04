США ответят на военное присутствие КНР в Южно-Китайском море

Соединенные Штаты непременно ответят на действия Китая, направленные на дальнейшую милитаризацию Южно-Китайского моря. Предосторежение, адресованное Пекину, содержится в заявлении, выпущенном в четверг Белым домом.

Согласно донесениям американской разведки Китай во время недавних учений в оспариваемых районах акватории Южно-Китайского моря разместил на созданных им искусственных островах противокорабельные и зенитные ракетные комплексы. Пока не ясно, были ли они демонтированы по завершении апрельских учений. Оставление ракетного вооружения на островах Спратли явится беспрецедентным шагом на пути милитаризации региона.

Дальность стрельбы противокорабельными ракетами , по данным министерства обороны США, составляет 295 морских миль или почти 550 километров.

Те же системы, по сведениям, представленным китайской стороной, уже были развернуты в 2016 году на двух других островах Парасельского архипелага.

Пентагон в четверг в очередной раз довел до сведения Китая необходимость сохранять свободу судоходства в Тихом океане с его важнейшими торговыми путями. Свое заявление сделал и Госдепартамент, напомнив китайскому руководству об обещании воздерживаться от милитаризации спорных островов. Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских военных писала, что в прошлом месяце Китай установил на Спратли антирадарные системы.