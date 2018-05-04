Нобелевский комитет в 2018 году не вручит премию по литературе

Шведская академия не будет вручать в 2018 году Нобелевскую премию по литературе. Соответствующее решение опубликовано на сайте Нобелевской премии. Последний раз вручение премии переносили в 1943 году.

В сообщении уточняется, что решение не повлияет на вручение Нобелевских премий в других областях. В академии уточнили, что имя победителя премии 2018 года по литературе будет объявлено вместе с победителем 2019 года.

Отказ от вручения Нобелевской премии по литературе связан со скандалом, в центре которого оказался французский фотограф Жан-Клод Арно. Арно - супруг шведской поэтессы Катарины Фростенсон, избранной в академию в 1992 году. Он руководил культурным проектом при финансовой поддержке Шведской академии. Около 20 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Кроме того, утверждается, что фотограф раскрывал посторонним имена будущих лауреатов премии по литературе. Сам Арно обвинения отвергает.

После скандала с фотографом Катарину Фростенсон исключили из организации.

В середине апреля Шведскую академию покинула также постоянный секретарь Сара Даниус.