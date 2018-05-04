На ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" потратят 60 млрд рублей

На ремонт и модернизацию российского авианосца "Адмирал Кузнецов", который участвовал в операции в Сирии, потратят около 60 миллиардов рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой источник, знакомый с ситуацией. По его словам, техническое задание уже подписано и утверждено.

В ходе модернизации авианосец получит новые комплексы ПВО, а также новые элементы энергетического оборудования. Работы планируют завершить до конца 2020 года.

"Адмирал Кузнецов" - единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. Он может нести десятки истребителей-бомбардировщиков.

Осенью 2016 годаво время прохода авианосца через Ла-Манш по пути из Североморска в Сирию наблюдатели обратили внимание на густой чёрный дым, который шёл из труб корабля. Российские власти отвергли предположения о неполадках на борту судна, однако, сообщили о том, что "Адмиралу Кузнецову" предстоит ремонт.

Во время операции в Сирии были потеряны два палубных истребителя — они разбились при заходе на посадку, летчики катапультировались. Ранее сообщалось, что поход авианосца "Адмирал Кузнецов" в Сирию обошелся бюджету в 7 миллиардов рублей.