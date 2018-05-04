Спецпрокурор САШ допросит 70 человек по делу Манафорта

В США Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году, намерен вызвать на заседание суда 70 человек. Столько повесток он запросил в суде штата Вирджиния. Получившие их лица должны явиться на слушания в городе Александрия 10 июля. Кроме того, они обязаны предоставить суду определенные документы, однако какие именно, не уточняется.

Суд будет рассматривать дело бывшего главы предвыборного штаба президента США Пола Манафорта. Ранее спецпрокурор обвинил его в мошенничестве, подаче ложных налоговых деклараций, отмывании денег и сокрытии доходов. По этому делу также проходит бывший советник президента США Рик Гейтс.

Манафорта и Гейтса также обвиняют в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича. Гейтс свою вину признал, Манафорт — нет. Ранее суд отклонил иск Манафорта о превышении спецпрокурором своих полномочий.