СМИ: Трамп может сократить число военных в Южной Корее

Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода части своих военных с территории Южной Кореи. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники. По информации газеты, президент США Дональд Трамп уже поручил Минобороны рассмотреть возможность сокращения воинского контингента в регионе.
The New York Times уточняет, что в Южной Корее находятся более 28 тысяч американских военнослужащих.
В начале марта стало известно о подготовке встречи президента США с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 27 апреля прошла встреча лидеров Южной Кореи и КНДР. Стороны объявили о планах подписать мирный договор и добиться ядерного разоружения Корейского полуострова. 2 мая Сеул заявил, что американские военные должны остаться в Южной Корее, даже в случае подписания мирного договора с Пхеньяном.
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