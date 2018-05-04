Нидерланды подозревают 7 фирм в нарушении антироссийских санкций

В Нидерландах семь компаний заподозрили в нарушении санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщают голландские средства массовой информации со ссылкой на генеральную прокуратуру королевства. Утверждается, что компании участвовали в строительстве моста из России в аннексированный Крым через Керченский пролив.

Газета Alhemein Dahblad пишет, что менеджмент одной фирм якобы не знал о нарушении санкций, работая на российской стороне границы. ПО словам дредставителя другой компани, он был не в курсе, что оборудование его компании использовалось для строительства моста.

Если компании признают виновными в нарушении антироссийских санкций, то их могут оштрафовать на сумму более 800 тысяч евро. Физическим лицам грозит до шести лет тюрьмы или штраф более 80 тысяч евро.

Россия аннексировала Крым в 2014 году по результатам референдума, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные.

Страны Запада считают это нарушением норм международного права. 12 марта ЕС продлил еще на полгода санкции в отношении России, которые были введены против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".

