В Румынии умерла правозащитница и диссидент Дойна Корня

Румынская правозащитница и диссидент Дойна Корня, боровшаяся против коммунистического режима, умерла в возрасте 88 лет. В 80-х годах прошлого века её письма на Радио Свободная Европа/Радио Свобода регулярно зачитывались в эфире. Дойна Корня, как сообщил её сын, умерла 4 мая в городе Клуж на северо-западе Румынии, после продолжительной болезни.

Дойна Корня, преподававшая французский язык в Клужском университете, с 1982 года начала открыто критиковать политику уничтожения румынских сёл и церквей в рамках государственной "политики систематизации".

До изгнания из университета за свои политические взгляды, Дойна Корня неоднократно подвергалась арестам и избиениям. Она была арестована вместе с сыном за протестную акцию в поддержку восставших рабочих города Брашов в ноябре 1987 года. Коммунистические органы госбезопасности (секуритате) поместили её под бессрочный домашний арест.

После свержения Чаушеску в 1989 году Дойна Корня вошла в первое посткоммунистическое временное правительство Фронта национального спасения.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал её "символом отваги и антикоммунистического сопротивления".