В Краснодаре активиста арестовали за шутку в твиттере

Суд в Краснодаре арестовал на пять суток активиста "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктора Чирикова за шутку в твиттере. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

Полицейские пришли к Чирикову домой утром 4 апреля, и под предлогом проведения "беседы" был доставлен в отдел полиции. Там он был задержан якобы за попытку организации несанкционированного митинга, сообщает "Кавказ.Реалии". Поводом для обвинения стал твит Чирикова, в котором он в шутку призвал жителей Армении поучаствовать в акции 5 мая.

По словам координатора "Эковахты" Андрея Рудомахи, Чириков не мог пытаться организовать митинг, потому что 5 мая активисты планировали провести инспекцию в Тбилисском районе Краснодарского края.