Навальный призвал к проведению мирных акций 5 мая

В пятницу, 4 мая, в Санкт-Петербурге, Тамбове, Чебоксарах и других городах были арестованы сторонники Алексея Навального.



В Петербурге арестован активист "Открытой России" Ильи Гантварг – за участие в акции 28 марта на Марсовом поле памяти погибших в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Его признали виновным в неподчинении законному распоряжению полицейского. Гантварг также оштрафован на десять тысяч рублей за нарушении порядка организации акции.

В Тамбове суд назначил помощнику координатора штаба Алексея Навального Игорю Сливину 20 суток административного ареста за организацию одиночных пикетов 7 октября 2017 года. Активист штаба Андрей Поляков получил 25 суток ареста за одиночный пикет.

В Краснодаре суд вынес решение об аресте на 10 суток координатора местного штаба Навального Размика Симоняна за организацию акции без подачи уведомления и призывы в интернете участвовать в акции "Он вам не царь".

Суд в Чебоксарах арестовал координатора штаба Навального Семена Кочкина на 10 суток из-за публикации в соцсети "ВКонтакте" призыва прийти на акцию 5 мая.

Ранее власти Москвы запретили акцию "Он нам не царь", приуроченную к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Отказ согласовать акцию власти объяснили нежеланием организаторов принять предложенные мэрией места для её проведения.

Алексей Навальный в своём блоге 4 мая призвал жителей Москвы и Петербургу выйти на акции, право на проведение которых мирно и без оружия предусмотрено Конституцией России.