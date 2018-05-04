Приамурье: в "Городке" вскрыты финансовые злоупотребления

В Приамурье закончено расследование уголовного дела директора "Строительной компании "Городок" Анатолия Попова и трех учредителей фирмы, которые проходят по делу как соучастники. Амурчан обвиняют в невыплате зарплаты и хищении средств дольщиков, сообщает "Сибирь.Реалии".

Глава "Городка" Анатолий Попов, по данным следствия, в течение двух с половиной лет тратил по указанию трех учредителей фирмы средства дольщиков, купивших жилье в многоквартирных домах в амурском селе Чигири и в Благовещенске. При этом топ-менеджмент компании не финансировал работы по строительству домов, а перечислял деньги клиентов на счета своих партнеров по контрактам, не связанным со строительством.

По подсчетам следователей, Попов и один из учредителей фирмы Александр Сакания растратили свыше 400 миллионов рублей. При этом компания 2 года не платила своим работникам зарплату в полном объеме. О проявлениях недовольства работников или акциях протеста не сообщается.

Попова обвиняют в растрате чужого имущества в особо крупном размере и невыплате зарплаты "из корыстной заинтересованности". Саканию – в соучастии в перечисленных преступлениях. Всех четверых обвиняемых на время следствия поместили под домашний арест, арестовав имущество обвиняемых и их родственников на сумму свыше 100 миллионов рублей.

Потерпевшими по делу признаны около 400 человек. Обвинительное заключение утверждено прокурором Амурской области, пишет Следственный комитет по региону.

В марте на главу двух строительных компаний "Новый экономический проект" и "Горизонт" и двух его подчиненных прокуратура Приамурья завела уголовное дело о мошенничестве. Их обвиняют в хищении денег свыше 70 дольщиков, вложившихся в жилое строительство в амурском селе Чигири.