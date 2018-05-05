Отменена сделка по продаже в Китай акций "Роснефти"

Катарский инвестиционный фонд QIA и швейцарский сырьевой трейдер Glencore расторгли соглашение о продаже доли в "Роснефти" китайской компании CEFC.

QIA и Glencore также решили выйти из консорциума, который был создан ими в декабре 2016 года для приобретения 12,5 акций "Роснефти". О продаже китайской компании 14 процентов акций из этого пакета было объявлено в прошлом году. Сумма сделки должна была составить 9 миллиардов долларов, однако ее перенесли из-за проблем с привлечением финансирования у китайской компании. Основатель CEFC Е Цзяньмин был арестован властями КНР.

Сейчас основным покупателем пакета "Роснефти" выступает катарский суверенный фонд, что делает его третьим по размеру акционером "Роснефти" после российского государства и британской нефтегазовой компании British Petroleum (BP).

В Роснефти отмену сделки с CEFC не комментируют.