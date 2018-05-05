Казаки за царя: социальные сети о протестной акции Алексея Навального

Акция "Он нам не царь", запланированная Алексеем Навальным на 5 мая, вызвала множество споров ещё до проведения.

Эти споры вызвало и название акции, и её цели, и несогласованный характер. Критиковали Навального со всех сторон: от прокремлёвских троллей до узников Болотной.

Григорий Конников:

Через пару часов в Петербурге (да и в Москве) пройдет очередная акция Навального. Название-то какое мощное и пафосное. Перед инаугурацией Путина оппозиция выходит под лозунгом "Он нам не царь".

Проблема этой фразы заключается в том, что в данном случае она имеет лишь одно смысловое обозначение: а царь то не настоящий.

Путин, конкретно Путин, уже давно де-факто является царем Российского государства. Воцарение произойдет не 7 мая 2018. Поэтому, выступая с позиций "он нам не царь", решается лишь конкретный вопрос замены плохого царя на царя хорошего.

Выходить за нового прекрасного царя?! Суть то в том, что проблема Российского государства не в персоналиях, а в нем самом, в его политической культуре. Поэтому "Он нам не царь" не меняет status quo на ландшафте российской истории — так, очередной прыщ вскочил.

А каждая очередная смена царя, при всех либеральных (которых у Навального особо то и нет) наклонностях нового, не двигает страну к реальному либерализму, а лишь пролонгирует жизнь этой страны с этой политической культурой. Властные либерально-демократические реформаторы в истории России уже были, только вот либерализма как-то нет...

Поэтому, с точки зрения смыслов самого митинга, мне кажется, идти на Дворцовую не стоит. Я не выйду.

Роман Зайцев:

Совсем с креативом хреново стало.

"Он вам не царь"

Ну что это за фуфло?

Александр Морозов:

мне очень понравился слоган "Ты нам не царь". Во-первых, в узких кругах все знают, что путинские бандиты называют его "Царем" (в своих личных разговорах). Не "батей", не "дедом", не "самим", а именно "царем". И, как писали, глава питерского бандитизма Кумарин, - в 90-е партнер Путина, а позже посаженный надолго им же, - так и сказал в интервью "Царь решил"... Во-вторых, слоган хорошо конвертируется в остальном мире. Любому школьнику в Шри Ланке и Гондурасе известно из школьного курса истории, что в России был "tsar" (так это называется у дикого северного народа) и до сих пор так и остался этот "tsar" (то есть "сатрап", говоря языком другого народа). В-третьих, "долой царя" - это, как ни крути, "антиколониальный" лозунг (а антиколониализм - это очень модно). В-четвертых, поколение геймеров все равно ни хрена понимает ни в парламентской, ни в президентско-парламентской, ни в какой другой "республике", все это слишком сложно. В мире геймеров есть ясные обозначения и четкие визуальные образы всех персонажей - примерно, как в фильме "Триста спартанцев". Вот вам Леонид, а вот вам Ксеркс. И "саптрапия", т.е. "царизм" - явлены совершенно отчетливо...

Таковы мои впечатления от "нейминга".

(А "политическим ветеранам", я вижу не нравится. Они говорят: "ну, разве это царь? зачем так называть? лучше сравнивать со сталинизмом и т.д. Но - сравнивать со сталинизмом - это уныло, тухло и для "папиков").

Владимир Акименков:

Я не иду завтра на акцию Навального и вам не советую.

Было бы глупым сесть за интересы дельца-политикана, которому всегда было наплевать даже на политзеков со своих митингов, от 6 мая до "НеДимонов". Сесть за интересы обманщика и манипулятора, который не только не способствует приближению чего-то более справедливого, чем путинский режим, - но и всячески помогает режиму воспроизводить это новейшее самодержавие.

Вас, при случае, наградят тюрьмой, - Лёша же продолжит как сыр в масле кататься. Может быть понятной идея отсидеть ради чего-нибудь светлого - но отправляться в тюрьму за корыстный интерес Навального и его хозяев? Нет уж, спасибо ггг

Максим Лузянин:

Читаю комментарии к посту Владимира Акименкова о навальновских акциях и возникают в голове вопросы.....А Навальному когда было присвоено звание лидера оппозиции? А критика АА это всегда признак продажности кремлю? А почему все сидят или вынужденно уезжают,а ОН нет?

Станислав Яковлев:

Добавлю, что в ленте полно бурных обсуждений, что к Наве ходить не надо, но никаких содержательных дискуссий - а зачем, собственно, ходить.

Раньше хоть что-то придумать пытались - предельно бессвязное и невменяемое чаще всего, но все-таки.

А сейчас, то ли совсем обленились, то ли окончательно пизданулись, то ли отсутствие Кашина на той стороне настолько трагически сказывается, но кроме «вявявя, Навальный не обязан» и сопутствующего абырвалга вообще ничего не слышно.

Но если не обязан - тогда тем более, зачем ходить?

Сергей Давидис:

В связи с завтрашней акцией "Он нам не царь" снова поднимают вопрос о том, допустимо ли звать людей на несогласованные акции, где с ними что-то может случиться.

Вернее, ссылаясь на Явлинского, говорят, что звать на них недопустимо. Я с большим уважением отношусь к Явлинскому, он был бы очень полезным политиком в демократической России. К сожалению, в условиях постоянного противостояния диктатуре, сулящего результат только в неопределенном будущем, он далеко не так хорош. Но и он ничего подобного выводам, которые делают из него, не говорил. Он сказал, что лично он не готов звать на несогласованную акцию других и подчеркнул, что это его личная позиция, а не норма, которой должны следовать все.

А саму тему допустимости призыва на несогласованные акции даже как-то и странно обсуждать в наше время. Власть очевидным и наглым образом нарушает право на свободу собраний. В такой ситуации вопрос сводится исключительно к целесообразности и честности призыва. Неразумно звать на несогласованную акцию, если издержки бесспорно выше предполагаемого позитивного эффекта ( но в таком случае на призыв просто никто не откликается - примеров таких не нашедших отклика призывов найти можно сколько угодно). Нечестно звать на сопряженную с рисками акцию, вводя потенциальных участников в заблуждение по поводу этих рисков (впрочем, это не так просто сделать - риски очевидны практически для всякого имеющего глаза, уши и память). Но возводить полное и безусловное подчинение явно беззаконным требованиям власти, абсолютный отказ от связанных с неподчинением этим требованиям рисков в ранг морального императива означает полностью отказаться от любой борьбы, любого сопротивления.

В связи с этим спором вспомнили и организаторов акции 6 мая 2012 года. Будучи одним из них, я совершенно уверен, что организация акции не обошлась без ошибок и не снимаю с себя ответственности за печальные последствия. Но ответственность, которую я принимаю на себя, метафизического, лично-морального свойства и не равна вине в том смысле, что какие-то ошибки организаторов могли бы позволить избежать печальных последствий. В этом смысле виновник один - власть, которая приняла и исполнила решение помешать мирной акции, разогнать ее, задержать сотни, а потом и посадить десятки людей.

И перевод ответственности с власти на организаторов, даже если его осуществляют заслуживающие всяческого уважения люди, кажется мне в лучшем случае проявлением "стокгольмского синдрома".

Наталья Пелевина:

Россия не Армения. И Путин приходит не на еще один срок, а навсегда. Те, кто готовы к этому привыкнуть, именно это и сделают. Кто нет-уедут. Но изменить ситуацию не сможет никто. Потому что нет требуемых миллионов людей. Несколько тысяч сегодня будут на Тверской и миллионы с пивом у мангалов. Путину повезло с народом.

Вот что отвечает критикам сам Навальный.

Акция была запланирована по всей стране, и в разных городах прошла по-разному.

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Фёдор Крашенинников:

Благодаря трусам из Министерства общественной безопасности Свердловской области, которые почему-то не согласовали митинг в центре Екатеринлурга, у нас прошло прекрасное многотысячное шествие по всему центру городу. Ну и отлично, а то бы постояли на одном месте и разошлись.

У меня только один вопрос: а вот эти два нелепых мероприятия в центре, на Октябрьской площади и на Плотинке, где посетителей нет и только музыка играет - они зачем были согласованы? Чего вы добились-то? Чему помешали?

Было очень круто, спасибо всем, кто пришел.

Алексей Табалов:

Полиция Челябинска сегодня озверела. Такого полициейского произвола и применения силы к горожанам наш город еще не видел. Количество задержанных за участие в мирной акции, которую городские власти совершенно незаконно отказались согласовывать, перевалило за 100 человек и растет, но, увы, точных данных об общем количестве задержанных нет. Всех задержанных, а это и молодежь, и пенсионеры, и просто случайные прохожие, развозят по всем районным отделам полиции. Волонтера штаба Искандера Тагаева полицейские избили при задержании и доставлении. Досталось грубой силы от полиции и представителям СМИ, некоторых тоже задержали. Всего вакции приняло участие по скромным подсчетам около 4000 человек. Координатора челябинского штаба Алексея Навального Бориса Золотаревского на выходе из квартиры задержали сразу 3 сотрудника уголовного розыска (!!!) и отвезли в Центральный районный суд, где вменяют часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Скорее всего будет административный арест до 30 суток.

Фото из отдела полиции Советского района. На нем видно 18 задержанных. По данным ОВД-инфо в Челябинске задержано 97 человек, по нашим данным - много больше 100 и это пока рекорд по стране.

Достаточно жёсткими оказались стычки протестующих с полицией в Петербурге, на Невском и Дворцовой.

Не пришлось скучать и в Москве.

Евгений Казачков:

мешать проходу граждан, чтобы они не мешали проходу граждан.

бить граждан, чтобы они не мешали проходу граждан.

бросать граждан в автозаки, чтобы они не мешали проходу граждан.

сажать граждан в тюрьму, чтобы они не мешали проходу граждан.

пытать и убивать граждан, чтобы они не мешали проходу граждан.

спасибо гаранту прохода граждан.

всё пройдёт. и граждане пройдут.

Олег Козловский:

Только что рядом со мной толпа ОМОНовцев набросилась на трёх молодых ребят, стоявших с плакатами. Самого младшего, лет 16-ти, ударили дубинкой по руке, другому дали кулаком в живот, по пути сорвали рюкзак и кофту.

Алексей Широпаев:

Сегодня на Пушке: то, что видел. Народу было прилично, главный лозунг "Долой царя!". Ментовской вертолёт на сей раз спустился с небеси и висел прям над толпой, явно стремясь давить на психику и заодно заглушать протестное скандирование. Где-то к 17.30 площадь зачистили. Правозащитники говорят о почти шестистах задержанных.

Игорь Гуковский:

Вспомнил юность и дважды сбегал из эпицентра винтилова, доволен своими спринтерскими качествами. Молодёжь сейчас толковая пошла, сильно резвее и умнее, чем мы были в 2011-2012. Людьми вырастут.

Навального задержали почти мгновенно.

Многие участники отмечали, что в акцию активно вмешивались "казаки"; полиция же не только им не мешала, но даже, кажется, защищала.

Аркадий Пасерба:

Зачем выводить безоружных людей на несанкционированную акцию - против ОМОНа и казаков?..

Для чего?

Какой в этом СМЫСЛ?

Алексей Макаркин:

Если государство выпускает против протестующих не только омоновцев с дубинками, но и казаков с нагайками, то демонстрирует не спокойную силу, а слабость. Уверенное в себе государство не боится нескольких тысяч человек, вышедших в выходной день выразить свою позицию.

И еще. Сейчас - при сопоставимом количестве протестующих и охранителей - такая тактика может выглядеть эффективной - мол, народ против бунтовщиков и все прочее. Но при действительно серьезных проблемах такой "народ" быстро растворяется, а то и считает за благо присоединиться к протесту.

Кирилл Гончаров:

С властью, все понятно, ничего нового и неожиданного. Но вот люди, которые нарядились в костюмы казаков и вышли с нагайками против молодых ребят и девушек - это позорище.

Вообще, когда твой единственный публичный сторонник - ряженный и агрессивный гопник, повод, как минимум подумать.

Однозначных итогов у акции, видимо, нет. Есть победные реляции.

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Есть нападки от тех же прокремлёвских троллей.

Есть более серьёзные размышления от людей сочувствующих.

Стас Кувалдин:

Знаете о чем спросила меня сегодня пожилая гардеробщица в Исторической библиотеке:

"А почему вы не пошли на сегодняшний митинг"?

Дальше мы с ней некоторое время обсуждали, как относиться к организаторам, как долго ехать в автозаке с "Пушкинской" до "Китай-города" и что провальные акции дискредитируют движение

Хорошее место Историчка. Люблю сюда ходить

Ну, а в гардеробе с постоянными посетителями устанавливаются отношения, как между барменом и клиентом - о чем-то переговариваешься через стойку. И главное - темы приятные.

Сергей Ежов:

Самое ценное в акциях Навального — они приучают людей не подчиняться безропотно. В этом смысле один такой митинг стоит десяти пусть даже более массовых и согласованных.

На Пушкинской был. Хаотичные и жестокие действия полиции видел, а страха в глазах людей — нет.

Аббас Галлямов:

Сказать, что власть потерпела сегодня поражение, конечно, нельзя. А вот сказать, что Навальный добился успеха, - можно. Он вновь вернулся в повестку, из которой в ходе президентской кампании Кремль его вытеснил.

Политика в России вновь превратилась в драку между властями и сторонниками Навального.

Отдельно стоит отметить сегодняшние фотографии задержанных детей. Их появление в Сети - большая удача оппозиции. Одно такое фото скажет обывателю больше, чем тысячи слов профессиональных пропагандистов.

Даниил Коцюбинский:

Эффект есть - Система показала в очередной раз свою абсолютную устойчивость, а протестные "уличные гуляния" - своё абсолютное бессилие и небезопасность для рядовых активистов.

Для этого всё и затевалось.