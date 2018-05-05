На акциях протеста по всей России задержали более 350 человек

По всей России на акциях протеста "Он нам не царь" задержано 354 человека. Об этом сообщает ОВД-Инфо. Антиправительственные митинги приуроченые к инаугурации президента Владимира Путина прошли в нескольких городах России.

В Саратове акция протеста не была согласована с городскими властями. Митингующие прошли по центральными улицам города. Во время шествия задержаний не было. Однако по информации агентства "Свободные новости", после акции полицейские задержали ребёнка. В протестном митинге участвовало около 800 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода.

На митинге в Якутске было задержано порядка 75 человек. В Красноярске ОМОН применял к активистам силу. Сообщается о задержании 150 активистов. На митинге в Новокузнецке задержано около 20 человек. В Барнауле на согласованной акции задержали около 15 активистов