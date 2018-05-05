Долой царя! Они не хотят вечного Путина. Эфир в 19:05

Андрей Пивоваров ("Открытая Россия"), Сергей Давидис ("Мемориал", Константин Янкаускас ("Солидарность") в обсуждении всероссийских акций протеста "Он нам не царь". Ведущая Елена Рыковцева
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Сотни тысяч по всей России вышли сказать "нет" несменяемой власти
Андрей Пивоваров ("Открытая Россия"), Сергей Давидис ("Мемориал", Константин Янкаускас ("Солидарность") в обсуждении всероссийских акций протеста "Он нам не царь". Ведущая Елена Рыковцева
ЗВОНИТЕ В ПРЯМОЙ ЭФИР НАЧИНАЯ С 19.05 МСК
8-800-200-22-12
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