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Долой царя! Они не хотят вечного Путина. Эфир в 19:05

Москва, Пушкинская площадь, 5 мая 2018

Сотни тысяч по всей России вышли сказать "нет" несменяемой власти

Андрей Пивоваров ("Открытая Россия"), Сергей Давидис ("Мемориал", Константин Янкаускас ("Солидарность") в обсуждении всероссийских акций протеста "Он нам не царь". Ведущая Елена Рыковцева

ЗВОНИТЕ В ПРЯМОЙ ЭФИР НАЧИНАЯ С 19.05 МСК

8-800-200-22-12

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