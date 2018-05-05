Яшин: Навального обвиняют в неповиновении полиции

Оппозиционера Алексея Навального, задержанного в субботу в Москве на акции "Он нам не царь", обвиняют в неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщил соратник Навального, глава Совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин, который посетил оппозиционера в отделении полиции. Навальному грозит административный арест.

Ранее в пресс-службе московской полиции сообщили, что Навального обвиняют в организации несогласованной массовой акции.

По словам Яшина, пока не принято решение, оставят ли Навального в ОВД до суда или же отпустят. Как утверждает Яшин, Навальному при задержании поранили руку.

Алексей Навальный призывал своих сторонников выйти 5 мая на улицы в знак протеста против вступления Владимира Путина в должность президента в четвертый раз. Акции прошли в десятках городов России, во многих городах, в том числе в Москве, они не были согласованы с властями. По всей России задержаны более 1000 человек.