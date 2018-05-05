К 200-летию Карла Маркса КНР подарила Триру памятник

На родине Карла Маркса, в Трире, открыт памятник философу-экономисту, сообщает в субботу, 5 мая, информационное агентство KNA. Бронзовая статуя весом более 2 тонн является подарком КНР к 200-летию со дня рождения Маркса. Пятиметровый памятник, который установили на площади около древнеримских ворот Порта Нигра, – работа китайского художника У Вэйшаня.

По данным полиции, на церемонии открытия присутствовали около трех тысяч человек и около 200 почетных гостей. Как сообщает "Немецкая волна", в то же время, около 70 человек приняли участие в акции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) под девизом "Снять Маркса с пьедестала". Еще одна демонстрация против памятника собрала около 150 участников.

Подарок демонстрирует желание жителей КНР выразить уважение к памяти Карла Маркса, сказал, выступая на церемонии, посол Китая в ФРГ Ши Миндэ. В свою очередь, премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер назвала подарок "мостом дружбы и партнерства". По ее мнению, философа недопустимо обвинять в злодеяниях XX столетия.