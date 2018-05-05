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В Москве на Пушкинской площади продолжаются задержания

Москва, Пушкинская площадь, 5 мая 2018

В Москве полиция задержала внештатную сотрудницу Радио Свобода Зосю Родкевич, когда она направлялась к станции метро. Она помещена в автозак. Наличие редакционного удостоверения полиция проигнорировала.

В несогласованной акции сторонников Алексея Навального в центре Москвы принимают участие полторы тысячи человек, сообщили в пресс-службе городского управления МВД. По оценкам газеты "Коммерсант", участниками протестных акций стали примерно 10 тысяч человек.

По подсчетам "ОВД-Инфо", общая численность задержанных в городах России участников акций "Он нам не царь" превысила 1300 человек. В Московские правозащитники заявляют о шестистах задержаниях, городская полиция называет вдвое меньшее число. В числе задержанных Алексей Навальный – за неподчинение законному распоряжению полицейского.

В начале протестных акций московская полиция предупредили собравшихся у Пушкинской площади людей о возможном применении сылы и спецсредств, если граждане не разойдутся. Разгон манифестации проиходил, как отмечают репортёры разных СМИ, "жёстко", полиция применяла дубинки.

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