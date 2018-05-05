В Волоколамске на 17 июня назначили референдум о судьбе свалки

В подмосковном городе Волоколамске совет депутатов назначил референдум о закрытии мусорного полигона "Ядрово" на 17 июня.



По словам главы городского поселения Петра Лазарева, на референдум будет вынесено два вопроса: о согласии с закрытием полигона и "Согласны ли вы с закрытием полигона?" и "Согласны ли вы с проведением мероприятий для прекращения негативного воздействия на окружающую среду?"Как сообщает Интерфакс, сам Лазарев выступал за то, чтобы референдум прошел в сентябре, одновременно с избранием губернатора Московской области, он считает, что так будет "меньше затрат".

Активные протестные акции жителей Волоколамска против мусорного полигона "Ядрово" проходят с начала марта.