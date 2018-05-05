В Москве в результате действий полиции есть пострадавшие

Координатор правозащитного направления "Открытой России" Полина Немировская написала в Фейсбуке о нескольких пострадавших от жестоких действий полиции в Москве. Так, корреспондент МБХ.Медиа (фамилия не указывается.- Ред) пострадал от удара дубинкой. "Мы думали, что синяк, на всякий случай он поехал в травму, в травме подозревают разрыв легочной ткани. Сейчас Саша уехал на скорой в больницу для подтверждения диагноза, а мы, естественно, будем подавать заявление".

Немировская сообщает о положении Дмитрия Карасёва, у которого подозревают перелом двух рёбер. "За ним приехали врачи и пообещали увезти его в Склиф. С тех пор его нигде нет. Его друзья обзвонили все больницы, не могут его найти, подозревают, что в таком состоянии его могли повезти в центр Э".

"Мы сейчас собираем все случаи избиения людей садистами, потому что вообще-то это на уголовные дела для ментов тянет".