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Евросоюз осудил реакцию властей России на акции протеста

Евросоюз осуждает реакцию российских властей на акции протеста, состоявшиеся в десятках российских городов под лозунгом "За право быть гражданином" . С таким заявлением Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) выступила в субботу, 5 мая.

Представители ЕС указали на необходимость защиты фундаментальных прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации. В частности, подчеркивается в документе, задержание журналистов несет угрозу свободе СМИ. Кроме того, задержания демонстрантов и применение насилия угрожают свободе выражения собственного мнения и свободе собраний, отмечается в заявлении.

Ряд субботних акций не были согласованы, однако это не оправдывает жестокость полиции и массовые задержания, отмечают в службе внешнеполитической деятельности Евросоюза. ЕС ожидает от российских властей соблюдения международных обязательств, принятых Российской Федерацией.

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