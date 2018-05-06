Администрация Трампа искала компромат на помощников Обамы

Сотрудники администрации Трампа наняли частных израильских сыщиков, чтобы раздобыть компромат на двух помощников Барака Обамы. Согласно английской газете The Observer, делалось это с целью дискредитировать ядерную сделку, которую США при Обаме заключили с Ираном.

Под разработку попали помощник Обамы по внешней политике Бен Роудс и помощник вице-президента Байдена Колин Каль. Сыщики изучали личные связи Роудса и Каля, их отношения с лоббистами, симпатизирующими Ирану, возможную выгоду, персональную или политическую, которую они получили благодаря своей поддержке ядерного соглашения.

"Смысл этих поисков заключался в том, что очернение людей, сыгравших ключевую роль в достижении соглашения, дискредитирует само соглашение и облегчит администрации Трампа выход из него“, - пишет The Observer. По словам Роудса, "поиск компромата на сотрудников Белого дома, которые просто выполняли свои служебные обязанности, выдает наличие в действующей администрации опасных авторитарных тенденций".

Согласно сообщениям президент США Трамп 12-го мая с большой вероятностью официально денонсирует ядерную договоренность с Ираном. Президент Франции Макрон в конце апреля прилетел в Вашингтон, чтобы убедить Трампа не выходить из соглашения, но по окончании визита признался, что ему это, видимо, не удалось.